Adalet Bakanı Gül, BM Özel Raportörü Callamard'ı Kabul Etti
16 dakika önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.
Adalet Bakanı Gül'ün BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabulü basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA
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Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: İHA
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