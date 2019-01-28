Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, BM Özel Raportörü Callamard'ı Kabul Etti

Adalet Bakanı Gül, BM Özel Raportörü Callamard'ı Kabul Etti

16 dakika önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

Adalet Bakanı Gül, BM Özel Raportörü Callamard'ı Kabul Etti, System.String[]
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler (BM) Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabul etti.

Adalet Bakanı Gül'ün BM Özel Raportörü Agnes Callamard'ı kabulü basın mensuplarının görüntü almasının ardından basına kapalı devam etti. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 06:41 Kaynak: İHA

Abdulhamit Gül, Birleşmiş Milletler, Abdülhamit Gül, Politika
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