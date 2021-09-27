Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdanınız ile kararlarınız arasına hiçbir gücün girmesine müsade etmeyin" - Son Dakika

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

-24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları birincilerine plaket verilmesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kura için butona basması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurada çıkan hakim ve savcıların isimlerini okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşma yaptı. (4)