Son dakika haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Vicdanınız ile kararlarınız arasına hiçbir gücün girmesine müsade etmeyin" - Son Dakika

24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreni
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
-24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları birincilerine plaket verilmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kura için butona basması
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kurada çıkan hakim ve savcıların isimlerini okuması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "24. Dönem Adli Yargı Hakim ve Cumhuriyet Savcıları" Kura Töreni'nde konuşma yaptı. (4)
Kaynak: AA
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