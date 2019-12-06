Son Dakika Haberleri: Adalet bakanı gül bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır
Son Dakika Güncel Adalet bakanı gül bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır - Son Dakika

Adalet bakanı gül bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır

6 saat önce

ADALET BAKANI GÜL (CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ) BU CANİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR (2) (aktüel)

ADALET BAKANI GÜL (CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ) BU CANİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR (2) (aktüel)

Adalet bakanı gül bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
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