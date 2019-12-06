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Adalet bakanı gül bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız tamdır
6 saat önce
ADALET BAKANI GÜL (CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ) BU CANİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR (2) (aktüel)
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 11:34 Kaynak: DHA
ADALET BAKANI GÜL (CEREN ÖZDEMİR CİNAYETİ) BU CANİNİN HAK ETTİĞİ CEZAYI ALACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR (2) (aktüel)
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