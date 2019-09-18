Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın.
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Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın.

31 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ'nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar." - ANKARA

Abdülhamit Gül, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
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