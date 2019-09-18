Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın.
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Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın.
Haber Yayın Tarihi: 18.09.2019 10:48 Kaynak: İHA
Adalet Bakanı Gül: "Bu örgütün sadece yargıya, orduya, emniyete sızdığı sanılmasın. Nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilin ki orada FETÖ'nün bir tezahürü vardır. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp bize FETÖ ile mücadele dersi vermeye kalkışmasınlar." - ANKARA
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