Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Bu Sürecin Tek Yetkilisi Ysk'dır"

Adalet Bakanı Gül: "Bu Sürecin Tek Yetkilisi Ysk'dır"

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sürecin tek yetkilisi YSK'dır" dedi.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bu sürecin tek yetkilisi YSK'dır" dedi.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi twitter hesabından yaptığı açıklamada, yayımladığı açıklamanın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Başkan Yardımcılarının haksız ve yersiz ithamları karşısında yapılan bir açıklama olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, resmi twitter hesabından yayımladığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve Genel Başkan Yardımcılarının haksız ve yersiz ithamları karşısında aşağıdaki açıklamayı yapmak zarureti hasıl olmuştur.

Daha önce defalarca ifade ettiğimiz üzere, Anayasa'nın amir hükmü ve seçim kanunları tüm seçim sürecinin tek yetkilisi olarak Yüksek Seçim Kurulu'nu (YSK) belirlemiştir.

Buna göre, seçim günü yapılan tüm işlemler gibi, seçim sonrasında yapılan itirazları değerlendirme ve kesin karara bağlama yetkisi de YSK'dadır.

Seçim sonuçlarına itiraz her siyasi partiye tanınan bir haktır. Tüm partiler her türlü itiraz ve şikayet hakkını anayasal güvence altında kullanmakta olup, hak arama mercii de YSK'dır.

Ayrıca yapılan itirazlar YSK'nın tüm toplantılarında siyasi partilerin temsilcileri ile birlikte değerlendirilmekte ve karara bağlanmaktadır.

Bu kadar şeffaf olan bir süreçte CHP Genel Başkanı ve Parti sözcülerinin şahsımı hedef alan ithamlarını akıl, insaf ve izanla izah etmek mümkün değildir.

Sayın Kılıçdaroğlu'nun ve Parti sözcülerinin kamuoyu algısını manüple etmeye yönelik beyanları demokrasimize ve kurumlarımıza karşı kabul edilemez ithamlardır.

Bu sorumsuz davranışın ülkeye ve millete hiçbir faydası yoktur. Yürüyen hukuki bir süreçtir, bu sürecin tek yetkilisi YSK'dır. Sonuç olarak milletimizin iradesi ne ise o gerçekleşecektir.

Hepimize düşen bu sonucu beklemek ve çıkacak karara saygı duymaktır" - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 10:24 Kaynak: İHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Yüksek Seçim Kurulu, Abdülhamit Gül, Politika
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