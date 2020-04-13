Adalet Bakanı Gül: "Bugüne kadar 14 hakim ve savcının testleri pozitif çıktı." - ANKARA

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum

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