Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, katıldığı bir sempozyumda kadına yönelik şiddetle ilgili açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, "Zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır" dedi.



Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Türkiye ile birlikte 46 ülkenin imza attığı Singapur Sözleşmesi'nin arabuluculuk üzerine yansımalarının ele alındığı sempozyuma katıldı. Sempozyumda katılımcılara hitap eden Bakan Gül, "Bütün kadınlarımızın insan onuruna yaraşır bir şekilde yaşama haklarını en güçlü şekilde savunuyor, kadına yapılan her türlü şiddeti en büyük nefretle ve güçlü bir şekilde kınıyorum. Maalesef kadına karşı şiddet eğitim düzeyi, ekonomik gelişmişlik, kültür seviyesi fark etmeksizin ve ülke de fark etmeksizin bütün dünyada artarak devam ediyor. Bu bir kabullenmişlik değil. Üzerinde ciddi bir şekilde düşünmemiz gereken bir durum tespitidir" ifadelerini kullandı.



"Canilere ceza indirimi yapılması vicdanları yaralamaktadır"



Bakan Gül sözlerine şöyle devam etti: "Kadına karşı şiddetin ortadan kaldırılması için bütün kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, medya top yekun bir seferberlik ve işbirliği içerisinde olmalıdır. Bu noktada şiddetle mücadelede önemli bir paydaş olan yargısal süreçlerde de mağdur tarafın ve kamuoyunun adalet duygusunu incitmeyecek kararlar çıkması milletimizin beklentisidir. Yine zalimce cinayetlerin ardından görülen davalarda somut ve hukuk temelli tatmin edici gerekçelere dayanmayan iyi hal gibi soyut değerlendirmelerle canilere ceza indirimi yapılması da vicdanları yaralamaktadır. Elbette yargı mercileri kendi taktirlerini vermektedir. Ancak verilen her kararın maşeri vicdanda ve toplum nezdinde yeni yaralar açmayan yaraları kapatan bir karar olması da, gerekçeye dayanması da milletimizin beklentisidir. Yine uzun yıllardır uygulanan infaz kanundaki uygulamalarda özellikle infaz kanunu üzerinde yapmış olduğumuz çalışmalarda iyi hal açığa ayırma gibi konular bakanlığımızca tüm uygulayıcılar, tüm akademisyenlerle çalışma yapılan bir diğer konudur. Bu konuda parlamentonun takdiri halinde bu hususta da atılması gereken adımlar olduğunu, bu konuda çalışmalarımızın yapıldığını ifade etmek isterim."



Bakan Gül, "Geçtiğimiz hafta aile hukuku çalıştayında da yine tüm uygulamadan kaynaklı meseleleri ne gibi çözüm yolları olacağını da konuştuk. Türkiye Barolar Birliği başkanımızla da, Aile Bakanlığının esasen şiddetle mücadele konusundaki sorumlu ve yetkili kurum olarak onlara destek olma adına çok önemli bir prensip konusunda anlaştık. Avukatların kadınların yanında yer alması ve bu konuda da tüm sürecin bir avukat nezaretinde kadının yanında olma hususunda yine ilgili bakanlıklarla çalışmalarımızı da yoğun bir şekilde üzerinde çalışıyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL