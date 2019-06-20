Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır.
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Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır.

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır.

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek."
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Türkiye, Güncel
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