Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır.
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye vardır.
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:29 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Darbecilerden hesap soran bir Türkiye
vardır. Türkiye'de hiç kimse demokrasiyi, milli iradeyi ortadan kaldıramayacak, şehitlerimizin ruhunu incitemeyecek."
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