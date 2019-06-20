Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde...
47 dakika önce
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23 Kaynak: AA
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