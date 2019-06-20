Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde...
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Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde...

47 dakika önce

Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"

Adalet Bakanı Gül:
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:23 Kaynak: AA
Abdülhamit Gül, Güncel
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