Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur"
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Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur"

30 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklaması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "Türk yargısı büyük bir hukuk örneği ortaya koymuştur."
Adalet Bakanı Gül: "Mahkeme hukuk çerçevesinde yargılamayı yapmıştır. Darbecilerin ortadan kaldırmaya çalıştığı anayasa, hukuk bugün onlar için de uygulanmış ve hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir karar, yargılama olmuştur."
Adalet Bakanı Gül: "(Çatı davada karar) Demokrasiye, milli egemenliğe darbe girişiminde bulunanların yargı önünde hesabını verdiği bir gün olmuştur"
Adalet Bakanı Gül: (Çatı davada karar) Hak edenin hak ettiği cezayı aldığı bir yargılama olmuştur
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:35 Kaynak: AA
Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Güncel
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