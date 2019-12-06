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Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır. Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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