Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: " (Ceren Özdemir cinayeti) Bu konuyla ilgili Adalet Bakanlığı olarak da idari yönden bir soruşturma başlatılmıştır."

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:38 Kaynak: AA
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