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Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız...
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:57 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Gül, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
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