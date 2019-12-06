Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayı'nda düzenlenen Adalet Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katıldı. Bakan Gül, toplantının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül: (Ceren Özdemir cinayeti) Bu caninin hak ettiği cezayı alacağına inancımız...

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Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:57 Kaynak: AA
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