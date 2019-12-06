Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Ceren Özdemir'ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim...
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Ceren Özdemir'ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Ceren Özdemir'ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim...

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Emine Bulut'lar, Ayşe Tuğba'lar, Özgecan'lar, Ceren Özdemir'ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız" dedi.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Emine Bulut'lar, Ayşe Tuğba'lar, Özgecan'lar, Ceren Özdemir'ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız" dedi.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çağlayan Adalet Sarayında düzenlenen "Adalet Bölge Değerlendirme" toplantısına katıldı. Gül burada yaptığı konuşmada, "2 gün önce bir cani tarafından hayatını baharında hayata veda eden Ceren Özdemir'e Allah'ta rahmet diliyorum. Üzüntümüz çok büyük. Bu konuda ne yapabiliriz? Nerde eksiğimiz var? Hangi konun üzerine gitmeliyiz? Vakit kaybetmeden bu hususlar üzerinde düşünmeli ve harekete geçmeliyiz. Aile içi şiddete kadına yönelik şiddet olaylarında bir pansuman yapmak merhem sürmek değil kalıcı bir neşter vurmak devletin tüm kurumlarının ortak çabasıyla, toplumun bütün kesimlerinin gayretiyle mümkün olacaktır. Sivil toplum kuruluşlarını eğitim camiası ve medya sorunun temeline inerek işbirliği içerisinde bu mücadeleyi sürdürecektir. Yargı teşkilatımız da dinmek bilmeyen bu çığlık bu feryat karşısında en yüksek kararlılıkla ve büyük bir özenle üzerine düşeni yaparak iş birliğinin etkin bir parçası olmalıdır" dedi.


Bakan Gül konuşmasına şöyle devam etti: "Emine Bulut'lar, Ayşe Tuğba'lar, Özgecan'lar, Ceren Özdemir'ler gibi nice canların vebalinden sadece canileri adalete teslim edip cezalandırmakla kurtulamayız. Olaylara geniş bir perspektifle yaklaşmak gerekiyor. Kadına karşı şiddet vuku bulmuşsa devamı gelebilir veya öncesi olabilir. Olayın öncesini sonrasını bir bütün olarak değerlendirip aile hukukunun ve ceza muhakemesinin ön gördüğü koruma tedbirlerini süratle ve durumun gerektirdiği ölçüde uygulamak gerektiği hepimizce malumdur." - İSTANBUL

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.12.2019 10:50 Kaynak: İHA
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