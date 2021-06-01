Üye Girişi
Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması

01.06.2021 11:19
Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçiminde gösterdiği uzlaşıyı, yeni sivil anayasa yapımında da göstereceğine inandığını belirtti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM), Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçiminde gösterdiği uzlaşıyı, yeni sivil anayasa yapımında da göstereceğine inandığını belirtti.

Gül, 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'ne çevrim içi katılarak, bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yargı Reformu Strateji Belgesi ile İnsan Hakları Eylem Planı'nın açıklandığını hatırlatan Gül, insan hakkını gözeten ve güçlendiren her öneriyi ve görüşü önemsediklerini belirtti.

Bugüne kadar gerçekleştirilen reformların, özgürlükçü ve katılımcı demokrasiye ulaşma konusundaki iradenin eseri olduğuna dikkati çeken Gül, insan hakkına, inanca, değerlere, yaşam tarzına yönelen her türlü ayrımcılığın karşısında olmaya devam edeceklerini vurguladı.

Yargı kurumlarıyla hukuk fakülteleri arasındaki etkileşimin artırılacağını, hukuk kliniği uygulamalarını yaygınlaştıracaklarını bildiren Gül, Adalet Bakanlığı ile hukuk fakülteleri arasındaki iş birliğinin de güçlendirileceğini kaydetti.

Bakan Gül, ceza adaletinin gayesinin, onarıcı adalet ve toplumdaki yaraların sarılması olduğunu söyledi.

Ceza adaleti mevzuatının baştan aşağıya elden geçirilmesinde yarar gördüklerini ifade eden Gül, bu konuda oluşturulan Bilim Komisyonunun çalışmalarını sürdürdüğünü aktardı.

Abdulhamit Gül, üç yargı paketinin TBMM'de yasalaştığını hatırlatarak hak ve özgürlükler, koruma tedbirleri, makul sürede yargılanma hakkı konularında önemli adımlar atıldığını anlattı.

"Temel hedefimiz, insanımızın hukuk güvenliğidir"

Türkiye'nin ihtiyaç duyduğu ve reform belgesinde yer alan konularla ilgili hazırlıkların sürdüğünü dile getiren Gül, şöyle devam etti:

"Yakın dönemde, bu hafta, önümüzdeki haftalarda dördüncü, beşinci yargı paketleri, eylem planında takvime bağlanan yargı paketleri, dikey itirazdan tutun, tutuklamada somut delillere varıncaya kadar, tüm hedef aldığımız, eylem planına koyduğumuz amaçların gerçekleşeceğini ifade etmek isterim. Nihai irade, Meclisimizindir, en güzeliyle gerçekleşeceğine inanıyoruz. Reformların hayata geçirilmesi için adeta bisikletin pedalını çevirmek gibi yol almaya devam edeceğiz. Bu yolda temel hedefimiz insanımızın hukuk güvenliğidir."

Bakan Gül, hukukun verdiği güvencenin, iftira, yalan ve karalamalara karşı tam koruma sağlaması gerektiğine işaret etti.

Vatandaşların lekelenmeme hakkını korumak için düzenlemeler yapıldığını anımsatan Abdulhamit Gül, "soruşturmaya yer olmadığına dair karar" gibi yeni muhakeme usullerinin getirildiğini anlattı. Gül, iftira ve asılsız ihbarlarla vatandaşların şeref ve onurunun zedelenmesinin asla kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Hukuk gerçeğin peşindedir"

Hukukun, "karakter suikastinin sığınağı" olmadığının altını çizen Gül, şöyle konuştu:

"Hukuk, itibar suikasti, dedikodu ve söylentinin değil, gerçeğin, yalnızca gerçeğin peşindedir. İnsan onurunu yaralamaya, karalamaya yönelik yalan ve iftiraların yerine gerçeği koyacak olan da yine hukuktur. Bunu yapacak olan da savcılık makamıdır, bu makamın yapacağı etkin soruşturmadır. Elbette soruşturmada esas olan gizliliktir ama bu gizlilik, hakikati toplumdan kaçırmak anlamı taşımaz. Bu sürecin amacı bir yanda kişi şeref, onur ve haysiyetini korumak diğer yandan soruşturmanın somut delile dayalı olarak etkili yürütülmesini sağlamaktır. Bir suç iddiasını ve işin aslını araştıracak olan savcılarımızdır. Kanunlar çerçevesinde, deliller ışığında adil kararı verecek olan da hakimlerdir, mahkemelerdir. Hak aranacak yegane yer yargıdır. Bu noktada kimsenin kendisini hakim, savcı yerine koyma, mahkeme yerine geçme yetkisi yoktur."

Gül, kanunu uyguladığı için savcının, hakimin itham edilmesinin, hedef haline getirilmesinin hiçbir şekilde mazur görülemeyeceğini, uygulaması gereken mevzuatı uyguladığı için yargıya ithamda bulunulmasının, hukuk devletinde alışık olunan bir durum olmadığını belirtti.

Adalet Bakanı Gül, geçen hafta TBMM'nin, demokrasi ve uzlaşı zemininde anayasal kontenjanı dahilinde Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçtiğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Demokrasi uzlaşma rejimidir. Bağımsız ve tarafsız yargıyı yakından ve doğrudan ilgilendiren bir konuda siyasi partilerin uzlaşması demokrasimiz adına önemli bir kazanımdır, sevindirici bir durumdur. Bu uzlaşı zemini, ilerisi için de umut vericidir. Meclisimizin, Hakimler ve Savcılar Kuruluna üye seçiminde gösterdiği uzlaşıyı, ülkemizin ihtiyacı olan yeni sivil anayasa yapımında da göstereceğine inanıyorum. Önümüzdeki dönemde ceza adaleti sistemine ilişkin iyileştirici düzenlemelerin, reformların Meclisimiz tarafından yine uzlaşmayla gerçekleştirileceğine inanıyorum. Bu konularda durma, duraklama, soluklanma hakkımızın olmadığını belirtmek isterim. Yargının bağımsızlık ve tarafsızlığını korumak hepimizin görevidir. Ülkemizin hukuk standartlarını daha ileri taşımak için birlikte düşünecek, birlikte karar vereceğiz."

Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması
Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması

Ceza Hukuku, Hukuk, Türk, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Koronavirüsü atlatan kadınlarda saç dökülmesi, erkeklerde ise unutkanlık yaşanıyor Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Ekmek almaya giderken, kıyafeti yüzünden darbedildi: Bunlar potansiyel katil Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı Youtuber gencin tık sevdası bunu da yaptırdı! Arkadaşını direğe bağlayıp, parayla tokat attırırken, kafasında yumurta kırdırttı Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Ailesine kızdı, 6 yıl boyunca yeraltında kendine ev kazdı Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları Son Dakika: İçişleri Bakanlığı, normalleşme dönemiyle ilgili genelge yayınladı! İşte 9 maddede yeni dönemin ayrıntıları

Son Dakika Haberleri
11:28 "Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi
11:20 Son Dakika! Bahçeli, Ayasofya Camii'nde Atatürk'e hakaret ettiği ileri sürülen imama sert tepki gösterdi: Provakasyondur, iyi araştırılmalı
11:18 Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi
10:51 Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor
10:48 Yeni normalleşme süreci bugün resmen başladı! İşte yasaklardan muaf olan yer ve kişiler
10:41 Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi
10:39 Dolar güne yatay seyirle başladı! 8,48'den işlem görüyor
10:38 Bakan Varank'ı CHP'li Özgür Özel aradı: Yerli aşı çalışmalarında gönüllü olmak istiyorum
10:28 Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak
10:23 Ünlüler, normalleşme kararlarının ardından isyan etti: Perişanız
"Sedat Peker, MOSSAD'ın avucunda" diyen Doğu Perinçek'e, Peker'den cevap gecikmedi         
11:29
Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi Seda Sayan, estetiklerle bambaşka birine döndü! Son halini görenler tepki gösterdi         
11:18
Çin aşısı, 45 bin kişinin yaşadığı şehirde salgını durdurdu Çin aşısı, 45 bin kişinin yaşadığı şehirde salgını durdurdu         
11:04
Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor Altın güne yükselişle başladı! Gram fiyatı 522 liradan işlem görüyor         
10:52
Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi Ağar ailesi, Sedat Peker'in iddialarının ardından Yalıkavak Marina yönetiminden çekildi! Başkanlığa Moreno Occohiolini getirildi         
10:42
Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak Son Dakika! Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Yaz döneminde isteğe bağlı telafi eğitimi olacak         
10:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan, parti yönetimine Sedat Peker talimatı verdi: Ciddiye almayın, önemsemeyin         
09:39
Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar Kanada'da yatılı kilise okullarında 1000'den fazla çocuğun cansız bedeni bulundu! İstismar edip, tıbbi deney yapmışlar         
09:30
Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı Cinsel birliktelik yaşadığı kadına silahını ve cüzdanını kaptırdı! O polis, dehşet saçtı         
09:22
Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak Normalleşme sürecinde kapsam dışı olan 8 işletme açılmayacak         
09:17
93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım 93 kilo veren Pelin Öztekin'den havuzda bikinili paylaşım         
01:05
Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası Sedat Peker'in El-Nusra'ya giden silah iddialarına Davutoğlu'ndan çok net yanıt: Benim başbakanlığım sonrası         
23:09
Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş Stüdyodakiler gerçeği öğrendikten sonra ortalık buz kesti! Annesinin dini nikahlı eşiyle kaçtıktan sonra evlenmiş         
21:46
Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu Şeyma Subaşı'nın ablası Kübra Açıl hastanelik oldu         
20:17
Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular Hayatını kaybeden annelerinin bıraktığı sandığın içinden çıkan Osmanlı'dan kalma belgeyle İstanbul'un göbeğindeki tarihi esere mirasçı oldular         
17:39
Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti Televizyon programı sona eren Alişan'ın, Bakan Soylu paylaşımı dikkat çekti         
16:57
Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü Eşini taciz ettiğini ileri sürdüğü kişiyi sokakta kadın kıyafetiyle gezdirirken; sopayla dövdü         
15:36
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.06.2021 11:32:26. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Adalet Bakanı Gül, çevrim içi bağlandığı 16. Türk Ceza Hukuku Günleri'nde konuştu Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement