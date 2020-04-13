Son Dakika › Güncel › Adalet Bakanı Gül: 'Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize... - Son Dakika
Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir.
Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumlarında bulunan hükümlü ve tutukluların sağlıkları devletimize aittir. Ceza infaz kurumlarının kapalı cezaevlerinde pozitif bir vaka görülmemiştir. Açık ceza infaz kurumlarındaki 17 hükümlüye de korona virüs tanısı konuldu." - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 13.04.2020 01:17 Kaynak: İHA
Son Dakika Son dakika: 5 açık cezaevinde 17 hükümlüye koronavirüs teşhisi konuldu, 3 mahkum hayatını kaybetti Son Dakika: Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 98 artarak 1296'ya yükseldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istifası kabul edilmeyen Soylu'yla ilgili ilk değerlendirme: Gösterdiği hassasiyeti takdirle karşılıyorum Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sokağa çıkma bu hafta sonu da devam edecek