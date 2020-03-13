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Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek."
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek.
Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:42 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "Ceza infaz kurumundaki tüm personelin, kuruma girenlerin ateşleri ölçülecek."
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