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Adalet Bakanı Gül: Cezaevi personeli evine gönderilmeyecek, izole yerlerde kalacak
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Adalet Bakanlığı, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) ve Türkiye Barolar Birliği'nin 3. Koordinasyon Toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 01:44
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