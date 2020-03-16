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Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve...
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:20 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır."
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