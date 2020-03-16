Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve... - Son Dakika
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: '(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır.

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "(Cezaevlerinde ertelenen açık görüş ve ziyaretler) Bu görüş hakları saklıdır ve risk ortadan kalktıktan sonra kullanamadıkları tüm haklar kullanılacaktır."

Abdülhamit Gül, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 02:20 Kaynak: AA
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