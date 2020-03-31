Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü... - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü...
7 saat önce
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını açıkladı.
Adalet Bakanı Gül, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını açıkladı. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 11:32 Kaynak: İHA
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