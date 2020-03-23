Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır - Son Dakika
Son Dakika Dünya Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır - Son Dakika Dünya

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır

6 saat önce

Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.


Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan bakan, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.

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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Koronavirüs, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:46 

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