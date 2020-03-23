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Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde koronavirüs vakasına rastlanmamıştır
6 saat önce
Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül,"Cezaevlerinde pozitif koronavirüs vakasına rastlanmamıştır." dedi.
Covid-19'a ilişkin adalet hizmetlerinde alınacak tedbirlerle ilgili koordinasyon toplantısının ardından açıklama yapan bakan, yargı gündemindeki konuları değerlendirdi.
Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 01:46
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