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Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"
6 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur" -"(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu.
Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"
-"(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek"
ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:26 Kaynak: İHA
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