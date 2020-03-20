Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur" - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur' - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur" -"(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek" Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur"

-"(İnfaz düzenlemesi) Meclis'in takdiriyle konu şekillenecek"

ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, önemli açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif bir vaka yoktur

Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:26 Kaynak: İHA

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