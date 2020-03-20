Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok

Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi.

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