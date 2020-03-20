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Adalet Bakanı Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
6 saat önce
Adalet Bakanlığı binası önünde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Gül "Hükümlü ve tutuklular devlete emanet, onların sağlığı için her türlü titizlik gösteriliyor," ifadelerini kullandı
Adalet Bakanı Gül cezaevlerinde rastlanan yeni tip koronavirüs vakası olmadığını açıkladı.
Gül "(İnfaz düzenlemesi) Tüm tarafları dinleyerek teknik çalışmalar yapıldı. Konu Meclisin takdirindedir," dedi.
Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 04:28
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