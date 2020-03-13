Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması... - Son Dakika
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül: 'Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması... - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması...

6 saat önce

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir"

Adalet Bakanı Gül:

Adalet Bakanı Gül: "Cezaevlerindeki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüş odalarının kullanılması iki hafta süreyle ertelenmiştir"

Abdülhamit Gül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.03.2020 06:46 Kaynak: AA
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