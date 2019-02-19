Adalet Bakanı Gül: "Çok Yakın Zamanda Nöbetçi Noter Uygulamasını Ülkemizde Görmeye Başlayacağız."
1 saat önce
Adalet Bakanı Gül: "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız."
Adalet Bakanı Gül
: "Çok yakın zamanda nöbetçi noter uygulamasını ülkemizde görmeye başlayacağız."
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Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 03:40 Kaynak: AA
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