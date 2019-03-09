Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül: "Cumhur İttifakı Millete Hizmet Etmenin İttifakıdır"

Adalet Bakanı Gül: "Cumhur İttifakı Millete Hizmet Etmenin İttifakıdır"

28 dakika önce

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül: "Cumhur ittifakı millete hizmet etmenin ittifakıdır"GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül:
"Cumhur ittifakı millete hizmet etmenin ittifakıdır"

GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:29 Kaynak: AA

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