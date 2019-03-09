Adalet Bakanı Gül: "Cumhur İttifakı Millete Hizmet Etmenin İttifakıdır"
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- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül: "Cumhur ittifakı millete hizmet etmenin ittifakıdır"GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
- Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
'ün konuşması - Adalet Bakanı Gül
:
"Cumhur ittifakı millete hizmet etmenin ittifakıdır"
GAZİANTEP (AA) – Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, AK Parti
Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.03.2019 03:29 Kaynak: AA
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