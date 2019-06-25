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Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi

1 saat önce

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdiANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel merkezinde bir sunum yaptı.

Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi
ANKARA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, yargı reformu ile ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'a AK Parti Genel merkezinde bir sunum yaptı.
Toplantı sonrasında bir açıklama yapar Bakan Gül, "Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanmıştı yargı reformu. Yargı reformunun temel yaklaşımı güven veren adalet, erişilebilir adalet. Daha fazla hukukun üstün olduğu, egemen olduğu bir yargı reformu perspektifimiz ortaya konmuştu. Bu konuyla ilgili hazırlıklar sunuldu. Süreç de zaten katılımcı bir süreç ile hazırlanmıştı. İlgili arkadaşlar takvim sürecini belirleyecektir ama yakın zamanda 1. Yargı Paketi gündeme gelecektir ortak katılımla. Şimdi daha fazla hukuk, daha fazla hukukun üstünlüğü, demokrasi zamanı" ifadelerini kullandı.
Adalet Bakanı Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bilgi verdi
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 05:06 Kaynak: İHA
AK Parti, Abdülhamit Gül, Politika
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