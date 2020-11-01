Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı"
01.11.2020 14:32
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi." dedi.
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