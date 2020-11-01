Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı" - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül: "Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı"

01.11.2020 14:32

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "(İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açıklamaları Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: "( İzmir'deki deprem) Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı, bir başsavcıvekilimiz başkanlığında 3 savcıyla birlikte bir heyet teşekkül ettirdi, bilirkişi heyetleri isimlerini belirledi." dedi.

Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı
Adalet Bakanı Gül: Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı

Abdülhamit Gül, Cumhuriyet, Deprem, İzmir, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül: 'Cumhuriyet Başsavcılığımız, depremden hemen sonra soruşturma başlattı' - Son Dakika


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