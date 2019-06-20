Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır.
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Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır.

45 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır.

Adalet Bakanı Gül,
Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır. Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Hakeden hakettiği cezayı almıştır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
Abdülhamit Gül, Politika
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