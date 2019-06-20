Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır.
45 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır.
Adalet Bakanı Gül, "Darbeciler yargılanmıştır. Bu kararı bağımsız Türk yargısı vermiştir. Hakeden hakettiği cezayı almıştır" dedi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 11:25 Kaynak: İHA
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