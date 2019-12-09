Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması
Son Dakika Politika Adalet Bakanı Gül'den '10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü' mesajı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den "10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü" mesajı Açıklaması

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan haklarına dayalı bir devle idaresinin devamının, insan onurunun, insan hak ve hürriyetlerinin korunup geliştirilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100.

Adalet Bakanı Gül'den

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, insan haklarına dayalı bir devle idaresinin devamının, insan onurunun, insan hak ve hürriyetlerinin korunup geliştirilmesiyle mümkün olduğunu belirterek, "Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılamaya hazırlandığımız önümüzdeki dönemde 'güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışı ile reform belgemizde önümüze koyduğumuz hedefleri birer birer hayata geçirme kararlılığındayız." ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Dünya İnsan Hakları Günü'nü kutlayan Gül, bu anlamlı günün, dünyanın çeşitli bölgelerindeki baskı, zulüm, demokrasi dışı müdahalelerin konuşulduğu son insan hakları günü olmasını diledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde "Dünya beşten büyüktür" parolasını uluslararası topluma öğreten Türkiye'nin, insanlık ailesinin ortak dertlerine samimiyetle çözüm aramaya devam edeceğinin, evrensel vicdanın yankısı olmayı sürdüreceğinin altını çizen Gül, şunları kaydetti:

"Tarih boyunca bu coğrafyayı rengi, dili, dini ne olursa olsun bütün insanların huzur ve barış içinde yaşadığı esenlik yurdu haline getiren aziz milletimiz, bugün de 82 milyonu kucaklayan yönetim ve adalet anlayışımızın en büyük ilham kaynağıdır. Milletimizin birlikte yaşama kültürü, Yargı Reformu Stratejimizin insan hakları eksenine odaklanmasında da temel etken olmuştur. Hukuk politikalarımızı bu eksen üzerinde oluşturmaya devam edeceğiz. Zira, insan haklarına dayalı bir devlet idaresinin devamı, insan onurunun, insan hak ve hürriyetlerinin korunup geliştirilmesiyle mümkündür. Cumhuriyetimizin 100. yılını karşılamaya hazırlandığımız önümüzdeki dönemde 'güven veren ve erişilebilir adalet' anlayışı ile reform belgemizde önümüze koyduğumuz hedefleri birer birer hayata geçirme kararlılığındayız. Bu günün tüm dünyada barış, adalet ve huzura vesile olmasını temenni ediyorum."

Abdülhamit Gül, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 09.12.2019 02:06 Kaynak: AA
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