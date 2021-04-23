Adalet Bakanı Gül'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması

23.04.2021 10:01
Adalet Bakanı Gül'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Bakan Gül, mesajında, milli iradenin kayıtsız şartsız egemenliğinin tüm dünyaya 101 yıl önce bugün ilan edildiğini anımsatarak, o gün doğan demokrasi ve özgürlük meşalesini bugünlere ulaştıran millet iradesinin, bu değerleri yarınlara gururla taşımalarının da en büyük teminatı olduğunu vurguladı.

Bugün bu kutlu irade, hukuk ve adaletin baş tacı olduğunu vurgulayan Gül, şunları kaydetti:

"Geçmişte adaleti millet iradesine vesayetin aracı kılanlar, milletimizin masum evlatlarına çok bedeller ödettiler. İnsanımızın ufkuna, çocuklarımızın geleceğine çöken karanlık zihniyet, 27 Mayıs'tan 12 Mart'a, 12 Eylül'den 28 Şubat'a uzandı, takvimimizin her ayına bir demokrasi lekesi sürdü. Ama takvimler 15 Temmuz'u gösterdiğinde bambaşka bir tarih yazıldı. Milletimizin destansı direnişi, demokrasi tarihimizin makus akışını değiştirdi. Yüce Meclis, o gün bir kez daha İstiklal Marşı'mızın sahibi ve sonsuza kadar bekçisi olacağını dosta düşmana gösterdi."

Gül, milli iradenin tecelligahı olan Meclisin söz konusu tarihi rolünün ve derin şahsiyetinin çocukların berrak zihinlerinde yer etmesinin başlıca hedeflerden biri olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Bu nedenle, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı çocuklara armağan etmesi çok anlamlı ve değerlidir. Bu anlamı yaşatmak için bayramın ruhunu bir asır şanla, şerefle ve azimle koruduk; bundan sonra da aynı duyguyla koruyacağız. Çocuklarımızın bu aziz mirastan alacakları güçle; özgür birey, güçlü toplum ve daha ileri demokrasi hedefine kararlılık ve öz güvenle yürüyeceklerine olan inancım tamdır. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, milletin tercihi ve kararı dışında bir güç tanımıyoruz. Çocuklarımıza vesayet zincirlerini kırmış, kendi kaderine kendisi yön veren bir demokrasi bırakacağız. Vicdan ve inanç özgürlüğü, ifade özgürlüğü, yaşam tarzlarına saygı, hukuk önünde eşitlik gibi kavramları çocukların bilfiil yaşayarak ve görerek öğrenecekleri bir Türkiye için yorulmadan çalıştık, yılmadan çalışacağız."

Aziz milletin sadece kendi evlatlarının geleceği için değil tüm çocuklar için daha adil, insani ve merhametli bir dünya yolunda, bir asır önce olduğu gibi bugün de umut taşıdığını vurgulayan Gül, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 101. yılını tebrik ederek, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en içten dileklerle kutladı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajı Açıklaması - Son Dakika


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