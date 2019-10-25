Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye terörist Mazlum Kobani'nin iadesi çağrısı
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye terörist Mazlum Kobani'nin iadesi çağrısı

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye terörist Mazlum Kobani'nin iadesi çağrısı

16 dakika önce

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde hakim ve savcılarla toplantı yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye, Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi'nin ABD'ye girdiğinde yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde hakim ve savcılarla toplantı yapan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'ye, Mazlum Kobani kod adlı terörist Şahin Ferhat Abdi'nin ABD'ye girdiğinde yakalanarak Türkiye'ye iade edilmesi konusunda çağrıda bulundu.

Akçakale'de hakim ve savcılarla yaptığı toplantının ardından gazetecilere açıklamada bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, gazetecilerin Mazlum Kobani ile ilgili sorularına cevap verdi. Kırmızı bülten uygulamasını hatırlatan Gül, "Terör elebaşıyla ilgili yargı makamlarında yakalama, tutuklama kararı çıkarıldı. Kırmızı bülten çıkartıldı. 196 ülkede geçerlidir. ABD de bu kırmızı bülten uygulamasına anlaşmaya dahil olan ülkelerdendir. Tekrar dün Bakanlığımız tarafından İçişleri Bakanlığı üzerinden ABD'ye muhataplarına tekrar iletilmiştir. Bu kişiyle ilgili hiçbir şekilde ABD birmeyşik devletlerinin temasa geçmemesi, ABD'ye girmesi halinde ise kırmızı bültenle arandığı ve hakkında yakalama kararı olması nedeniyle yakalanıp, Türkiye'ye iade edilmesi gerekmektedir. Bu konudaki hatırlatmalar dün de yapılmıştır, zaten hakkında karar vardır. ABD'nin. hem kırmızı bülten anlaşması hem uluslararası suçluların karşılıklı iadesi ile ilgili sözleşme kapsamında ABD'nin bu terör elebaşını, yöneticisini, Türkiye'ye iadesi gerekmektedir" diye konuştu.

(Mehmet Dikeç/İHA)

Adalet Bakanı Gül'den ABD'ye terörist Mazlum Kobani'nin iadesi çağrısı

Amerika Birleşik Devletleri, Mazlum Kobani, Akçakale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 01:05 Kaynak: İHA
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