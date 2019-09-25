Adalet Bakanı Gül'den Adana'daki saldırıya ilişkin açıklama
12 dakika önce
Adalet Bakanı Gül, Adana'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Terörle etkin ve kararlı mücadele sonunda çaresiz bir şekilde köşeye sıkışan terör örgütleri bu tür saldırılara meylediyor.
Adalet Bakanı Gül, Adana'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Terörle etkin ve kararlı mücadele sonunda çaresiz bir şekilde köşeye sıkışan terör örgütleri bu tür saldırılara meylediyor." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:55
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