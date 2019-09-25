Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Adana'daki saldırıya ilişkin açıklama
Son Dakika Ekonomi Haber

Adalet Bakanı Gül'den Adana'daki saldırıya ilişkin açıklama

12 dakika önce

Adalet Bakanı Gül, Adana'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Terörle etkin ve kararlı mücadele sonunda çaresiz bir şekilde köşeye sıkışan terör örgütleri bu tür saldırılara meylediyor.

Adalet Bakanı Gül'den Adana'daki saldırıya ilişkin açıklama, System.String[]

Adalet Bakanı Gül, Adana'da meydana gelen terör saldırısına ilişkin, "Terörle etkin ve kararlı mücadele sonunda çaresiz bir şekilde köşeye sıkışan terör örgütleri bu tür saldırılara meylediyor." dedi.

Abdülhamit Gül, Adana, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 25.09.2019 11:55 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adana'da polisleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 5 yaralı
Adana Valisi Demirtaş: Saldırıda 1 polis memuru ile 4 kişi hafif yaralandı PKK'ya ağır darbe! 5 günde 2'si gri listede 43 terörist öldürüldü Oyuncu Meryem Uzerli, Adana'ya gelmek için bindiği uçakta fenalaştı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.9.2019 12:07:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Adana'daki saldırıya ilişkin açıklama
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]