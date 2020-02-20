Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama

7 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırının faillerini ve ırkçı reflekslerle insanlığı hedef alan terörist zihniyeti lanetlediğini bildirdi.

Adalet Bakanı Gül'den Almanya'daki saldırıyla ilgili açıklama, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen silahlı saldırının faillerini ve ırkçı reflekslerle insanlığı hedef alan terörist zihniyeti lanetlediğini bildirdi.


Adalet Bakanı Gül, Almanya'nın Hanau kentinde iki kafeye düzenlenen ve 9 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin ağır yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Gül, "Hanau'da gerçekleşen Türk ve İslam karşıtı ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Saldırının faillerini ve ırkçı reflekslerle insanlığı hedef alan terörist zihniyeti lanetliyorum" dedi.


" Avrupa, bağrındaki ırkçılığa son vermeli" diyen Gül, "Aksi halde adı tarihe demokratik bir birlik olarak değil, İslam düşmanlığını endüstriye dönüştürmüş, kürsülerini şovenistlere terk etmiş, nefret dilini sokağa salmış, ırkçı terör imal ve ihraç eden bir kartel olarak geçecek" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Abdülhamit Gül, Almanya, Hanau, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.02.2020 04:42 Kaynak: İHA
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