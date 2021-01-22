Adalet Bakanı Gül'den Anayasa Mahkemesi açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Anayasa Mahkemesi açıklaması

22.01.2021 12:02
Adalet Bakanı Gül'den Anayasa Mahkemesi açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin kararının bağlayıcı olduğunu söyledi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesinin kararının bağlayıcı olduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, bir dizi açılış ve programa katılmak üzere Gaziantep'e geldi. Bakan Gül, gündeme ilişkin açıklamalarda bulunarak, Anayasa Mahkemesinin kararlarının bağlayıcı olduğunu vurguladı.

Adalet Bakanı Gül, Enis Berberoğlu hakkında AİHM'nin ikinci kez verdiği ihlal kararı ile ilgili açıklamalarda bulunarak, "Türkiye bireysel başvuru hakkını AK Parti getirdi. Anayasa değişikliği ile 2012'den itibaren bu yol uygulanmaktadır. Hak ihlali olduğunu düşünen herkes bu yola müracaat edebilmektedir. Anayasa Mahkemesinin verdiği kararlar bildiğiniz gibi bağlayıcıdır. Anayasa Mahkemesi kararlarının bağlayıcılığı, anayasanın bağlayıcılığından kaynaklanmaktadır. Hukuk güvenliği hukukun üstünlüğü anlamında olması gereken anayasa mahkemesi kararlarının uygulanmasıdır. Anayasa Mahkemesi kararları İdari tüm kurumları, gerçek ve tüzel kişileri ve mahkemeleri bağlar. Esas itibariyle hukukun uygulandığı yerlerdir. Karara uyulması hukukun bir gereğidir. Elbette kararların hepsine katılmadığımız, kabul etmeyeceğimiz, süreçte de gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır. Hukuk devletinde de kurallar, hukukun emrettiği hükümler geçerlidir. Dolayısıyla hukuk neyi emrediyorsa, anayasa neyi emrediyorsa, Anayasa Mahkemesi kararları çerçevesinde, olması gereken de budur ve kararların uygulanması gerekir. Adaletin gözü bağlıdır. Kimsenin o gözü açmasına, gözü açmaya çalışmasına asla izin vermememiz lazım. Adalet başta kendi mekanizması itibariyle, gözünü açmadan, taraflara bakmadan hak, hukuk, adalet neyse onu yerine getirmesi, milletimizin beklentisidir, hukukun gereğidir. Olacak olan hukukun emrettiğidir. Kararlar elbette eleştirilir, tartışılır, değerlendirilir, katılmayız ama uygulama hukukun bir gereğidir, emridir" dedi.

Gül, Bakan Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan yapılan hakarete tepki göstererek, "Kadınların onuru, haysiyeti herşeyin üzerindedir. Hele anneler olunca anneler başımızın tacı. Cennet annelerin ayağının altında. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu beyin validelerine yapılan bu hayasız, çirkin, insanlık dışı saldırıyı, ifadeleri, şiddetle konuyorum, lanetliyorum. Bu alçak, insanlık dışı, haysiyetsiz ifadeleri kullanan kişilerin de hukuk önünde en ağır, hak ettiği cezayı bulacağına da inanıyorum. Hukukun, yargının bu anlamda, hak ettiği cezayı vereceği inancımız tamdır. Muhterem validelerine de acil şifalar diliyorum. Dualarımızı iletiyoruz. Hiç kimsenin annesine, eşine, çocuklarına, ailesine küfretme, kötü söz söyleme hakkı yoktur. Aile bizim en kutsalımızdır. Kadınlar onurumuzdur. Nerede olursa olsun insan onuru ile yaşar. Kimin evladı, kimin eşi, kimin annesi olursa olsun, en ağır bir şekilde kınama, yakışıksız ifadeleri engelleme hepimizin görevidir. Bu konuda yasalarda da ihtiyaç olması halinde kanunlar toplumun ihtiyaçları için çıkartılır. Bununla ilgili değerlendirmeler yapılması gerekir. Bu tür müeyyideleri daha arttırıcı, ailesine, kişilik onuruna zedelemeyecek ne gibi ağır müeyyideler ihtiyaçlar varsa, konuşulması tabidir. Konuşulacağı yer, kanun yapımı parlamentodadır, yargı dağıtımı mehkemededir, sosyal medyada değil. O mecralarda konuşulur, değerlendirilir ve karar alınır" diye konuştu.

-İHA-

Anayasa Mahkemesi, Abdülhamit Gül, Adalet Bakanı, Hukuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den Anayasa Mahkemesi açıklaması - Son Dakika


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