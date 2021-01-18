Adalet Bakanı Gül'den Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Akça'yı ziyaret etti.

Başsavcı Akça, başsavcıvekilleriyle Bakan Gül'ü Ankara Adliyesi protokol kapısında karşıladı.

Başsavcılık makamına geçen Bakan Gül, Akça ve beraberindekilerle bir süre sohbet etti.

Bakan Gül, basına kapalı görüşme sonrası Ankara Adliyesinden ayrıldı.

Ahmet Akça, 24 Aralık 2020'de Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesiyle Yargıtay üyeliğine seçilen Yüksel Kocaman'ın yerine Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanmıştı.