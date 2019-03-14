Adalet Bakanı Gül'den AP Raporu'na tepki
2 saat önce
Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir.
Adalet Bakanı Gül
, " Türkiye
'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa
'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir." dedi.
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Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:25
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