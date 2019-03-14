Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den AP Raporu'na tepki

Adalet Bakanı Gül'den AP Raporu'na tepki

2 saat önce

Adalet Bakanı Gül, "Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir.

Adalet Bakanı Gül'den AP Raporu'na tepki, System.String[]
Adalet Bakanı Gül, " Türkiye'ye karşı ön yargılarla dolu bu rapor tarihe, Avrupa'nın bizatihi kendi değerlerine yabancılaşmasının belgesi olarak geçecektir." dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 14.03.2019 10:25 

Türkiye, Avrupa, Abdülhamit Gül, Ekonomi
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