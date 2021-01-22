Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum

22.01.2021 11:18
Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum, System.String[]

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medyada annesi ile fotoğrafının altına küfür eden kişinin serbest kaldığını belirtmiş ve duruma "Bakan olsam ne yazar" diyerek tepki göstermişti. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Adalet Bakanı Gül, "Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum" dedi.

İçişleri Bakanı Soylu, annesi Servet Soylu'nun 45 gündür hastanede olduğunu belirterek, annesi ile çekildiği fotoğrafa sosyal medyada küfür eden kişinin çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını belirtmişti. Soylu, konuyla ilgili Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "45 gündür anam hastanede. Annemle fotoğrafımın altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest. Ne yapmalıyım? Bakan olsam ne yazar? Millet, devlet işleriyle boğuşurken anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder? Tweetimle yeniden alınırsa da provokasyon sayacağım" demişti.

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum

ADALET BAKANI GÜL: BU HAYASIZ SALDIRILARI KINIYORUM

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine yönelik sosyal medyadan hakaret eden kişinin serbest bırakılmasına ilişkin ise şu ifadeleri kullandı:

''Bu hayasız saldırıları gerçekleştirenleri kınıyorum. Yargı dağıtımı sosyal medyada değil mahkemededir. Bu alçak, insanlık dışı ifadeleri kullanan kişinin hukuk önünde en ağır cezayı bulacağına inanıyorum.''

"ANAYASA MAHKEMESİNİN KARARLARI BAĞLAYICIDIR"

Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) Enis Berberoğlu hakkında verdiği ikinci hak ihlali kararını değerlendiren Bakan Gül, AYM'nin verdiği kararların bağlayıcılığına vurgu yaparak ''Kararlar uygulanmak için vardır. Elbette Anayasa Mahkemesi kararlarının hepsine katılmadığımız, kabul etmediğimiz bu süreç de dahil, gerekçeli karar açıklandığında da söylenecek çok şey vardır. Tartışılacak, kabul edilmeyecek ama bu uygulanmayacak anlamına gelmez. Kararlar uygulanmak için vardır'' diye konuştu.

Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum
Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum

Anayasa Mahkemesi, Süleyman Soylu, Abdülhamit Gül, Twitter, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den Bakan Soylu'nun annesine yönelik hakaretle ilgili açıklama: En ağır cezayı bulacağına inanıyorum - Son Dakika


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