Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül'den başsağlığı mesajı Açıklaması
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden vatandaşlar için başsağlığı diledi.
Gül, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde hain terör örgütü PKK'nın saldırısıyla şehit düşen vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum." ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 02:40 Kaynak: AA
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