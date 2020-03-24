Adalet Bakanı Gül'den büyüklere saygı mesajı Açıklaması - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül'den büyüklere saygı mesajı Açıklaması
6 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." ifadesini kullandı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, büyüklerin hayır duasının alınmasının herkese nasip olması temennisinde bulunurken, "Virüsler gelir geçer, insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." ifadesini kullandı.
Gül, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Allah hepimize büyüklerimizden hayır dua almayı nasip etsin, onların bilgelik dolu ellerini üstümüzden eksik etmesin. Virüsler gelir geçer; insan olan için geride saygı kalır, sevgi yayılır." açıklamasında bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 05:42 Kaynak: AA
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