Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama

6 saat önce

ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Adalet Bakanı Gül'den Ceren Özdemir'in katil zanlısı ile ilgili açıklama, System.String[]

ORDU'da balerin Ceren Özdemir'i evinin kapısının önünde kalbinden bıçaklayarak öldüren Özgür Arduç'la ilgili olarak Adalet Bakanı Abdulhamit Gül basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Singapur Sözleşmesi'nin Arabuluculuk Üzerine Yansımaları Sempozyumu'nun ardından soruları cevaplayan Gül, "Başsavcılık soruşturma yapıyor. Açıklama yapacaktır. Firar etmiş, aranıyormuş. Kolluk arıyordu. Bununla ilgili olarak Başsavcılık ciddi bir şekilde takip ediyor. 1 Aralık'ta firar etmiş." dedi.


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Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 11:32 Kaynak: DHA
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