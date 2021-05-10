Adalet Bakanı Gül'den "Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü" mesajı Açıklaması - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Danıştayın Anayasa'nın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğü anlayışını gerçekleştirmek bakımından hayati bir önemi haiz olduğunu belirtti.

Gül, "Danıştayın 153. kuruluş yıl dönümü ile Danıştay ve İdari Yargı Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Köklü geçmişinden aldığı bilgi birikimi ve tecrübesi ile hukukun üstünlüğü ve demokratik hukuk devleti ilkesinin güvencelerinden biri olan Danıştayın 153'üncü kuruluş yıl dönümünü kutlayan Bakan Gül, şunları kaydetti:

"Yürütme erkinin faaliyetlerinin yargısal denetimini gerçekleştirerek kamusal hizmetlerin yürütülmesi esnasında bireyin temel hak ve özgürlüklerine yönelik gerçekleşebilecek müdahaleleri denetleyen, bunun yanında yüksek danışma görevi ile Türk bürokrasisine önemli katkı sunan Danıştayın, Anayasamızın 2. maddesinde düzenlenen hukuk devleti ilkesini ve hukukun üstünlüğü anlayışını gerçekleştirmek bakımından hayati bir önemi haizdir. Hukuk devleti, temel hak ve özgürlüklerin teminatı, ekonomik ve toplumsal gelişmenin ana omurgası ve adaletin anahtarıdır. Türk yargı sisteminin en önemli kurumlarından olan Danıştayın, devletin adalet zemininde yükselmesinde ve hukuk devleti ilkesinin eksiksiz olarak hayata geçirilmesindeki katkılarını şimdiye kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğine olan inancım tamdır."

Danıştay başta olmak üzere, yargı görevini fedakarlıkla yürüten tüm yargı çalışanlarına başarılar dileyen, sevgi ve saygılarını sunan Gül, hayatını kaybeden Danıştayın mümtaz mensuplarını rahmetle yad etti.