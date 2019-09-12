Adalet Bakanı Gül'den Diyarbakır'a eylem yapan annelere destek

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül:

"Çocukları annelerinin yanında görmek istiyoruz"

GAZİANTEP - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, günlerdir çocukları için HDP Diyarbakır il binası önünde nöbet tutan annelere destek verdi. Bakan Gül annelere yönelik yaptığı açıklamada, "Annelerinin yanında olmayan çocukları annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çocukları okul yolu yerine dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve program için Gaziantep'te bulunan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Şahinbey Belediyesi'nin başarılı öğrencilere yönelik bisiklet dağıtım törenine katıldı. Programda önemli açıklamalarda bulunan Bakan Gül, Diyarbakır HDP il binası önünde dağa kaçırılan çocukları için nöbet tutan annelere destek verdi.

"Çocukları dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz"

Bakan Gül, yaptığı açıklamada çocukları dağa çıkaranları şiddetle kınadıklarını belirterek, " Türkiye'de okul yolunda değil de başka yollara gidenleri gördükçe yüreğimiz sızlıyor. Burada, bu programda annelerimiz çocuklarının yanında ama biz annelerinin yanında olmayan çocukları da annelerinin yanında görmek istiyoruz. Çünkü çocuklar okulda olacak, anne kucağında olacak. Çocukları okul yolu yerine götürenleri dağ yoluna götürenleri şiddetle kınıyoruz. Bu yoldaki mücadelemizi de sonuna kadar sürdüreceğiz" diye konuştu.

Bakan Gül'ün katıldığı program başarılı öğrencilere yapılan bisiklet dağıtımı ile sona erdi.