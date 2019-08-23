Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut cinayeti" açıklaması
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Adalet Bakanı Gül'den "Emine Bulut cinayeti" açıklaması

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Hukuki süreç devam etmektedir.

Adalet Bakanı Gül'den

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un eski eşi tarafından öldürülmesine ilişkin, "Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır." ifadesini kullandı.

Gül, Kırıkkale'de Emine Bulut'un boşandığı eşi tarafından öldürüldüğü olaya ilişkin Twitter'dan açıklamalarda bulundu.

Adalet Bakanı Gül, şunları kaydetti:

"Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır."

Abdülhamit Gül, Emine Bulut, Kırıkkale, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 23.08.2019 03:48 Kaynak: AA
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