Adalet Bakanı Gül'den Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına ilk yorum: Heyecan verici bir müjde - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Erdoğan'ın yeni anayasa çıkışına ilk yorum: Heyecan verici bir müjde
01.02.2021 22:12
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi" sözleriyle ilgili konuştu. Gül, "Sayın Cumhurbaşkanımızın yeni anayasa vurgusu hepimiz için heyecan verici bir müjdedir. Yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır" dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi" sözleri sonrası açıklama yaptı.
Erdoğan'ınyeni anayasa vurgusunu heyecan verici bir müjde olarak tanımlayan Gül, "Hukuk reformumuzun temel hedeflerinden biri olan yeni sivil ve demokratik bir anayasayı hayata geçirmek; geleceğimize, çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miras olacaktır." İFADELERİNİ KULLANDI.
ERDOĞAN, "YENİ ANAYASAYI TARTIŞMA ZAMANI GELDİ" DEMİŞTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada yeni anayasayı tartışmanın zamanı geldiğini söyleyerek, "Öyle terör örgütüyle iltisakların gölgesinde yürütülebilecek bir iş değildir. Milletin göz önünde ve onun temsilcilerin tamamın katılımıyla şeffaf bir şekilde gerçekleştirilmesi, ortaya çıkan metnin mutlaka milletin takdirine sunulması gerekmektedir. Önümüzdeki yeni dönemde yeni anayasa için harekete geçebiliriz." ifadesini kullandı. Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yeni bir anayasayı tartışma vakti geldi
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