Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması - Son Dakika
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Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirtti.

Adalet Bakanı Gül'den FETÖ ile mücadele açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideri olduğunu belirtti.


Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız FETÖ mücadelesinin en kararlı sesi, yılmaz ve yorulmaz lideridir. FETÖ'nün en büyük hedefi olan Cumhurbaşkanımıza yönelik hezeyanlar milletin aklıyla, 15 Temmuz gecesinin bütün tanıklığıyla alay etmektir. 15 Temmuz gecesi namluların kime çevrildiği, kime karşı körleşip yol verdiği hafızalarımızda canlılığını koruyor. Bu hain örgütle mücadelede Sayın Cumhurbaşkanımızın kararlı çağrıları karşısında o geceye kadar kulaklarının üstüne yatanları da milletimiz unutmamıştır" dedi. - ANKARA

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Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 05:56 Kaynak: İHA
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