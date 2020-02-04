Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te şehit ailesine taziye ziyareti - Son Dakika

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İdlib'te rejim güçlerinin saldırısında şehit olan Uzman Onbaşı Uğur Kurt'un ailesine taziye ziyareti gerçekleştirdi.

Aynı saldırıda şehit olan Uzman Çavuş Onur Şükrü Özler'in cenaze törenine katılan Bakan Gül, Kurt ailesinin Mimar Sinan Mahallesi'ndeki evini de ziyaret etti.

Burada aileye başsağlığı dileklerini ileten Gül, şehidin babası Abdurrahman, annesi Döndü, eşi Emine, ağabeyi Erhan ve diğer aile fertleriyle yakından ilgilendi.

Şehit için okunan dualara eşlik eden Gül'ün ziyaretinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Abdullah Tancan, Vali Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ile AK Parti ve MHP'li bazı milletvekilleri de yer aldı.