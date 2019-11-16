Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye
Son Dakika Güncel Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye - Son Dakika

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye

6 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında çöken iskelenin altında kalarak yaşamını yitiren inşaat mühendisi Korkut Küçükcan'ın ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Bakan Gül, Şehitkamil 119 No'lu Sosyal Tesisteki taziye evini ziyaret etti.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmenin ardından gazetecilere açıklamada bulunan Gül, olayla ilgili Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca açılmış bir soruşturma bulunduğunu belirtti.

Sürecin savcılık marifetiyle takip edileceğini anlatan Gül, "Genç ve idealist bir arkadaşımız. Acı bir hadise, mekanı cennet olsun. Ailesine, sevenlerine ve tüm dostlarına başsağlığı diliyoruz." diye konuştu.

Baba Kemal Küçükcan da oğlunun kendisini mesleğine adamış biri olduğunu belirterek, zaman zaman gözyaşlarına hakim olamadı.

Küçükcan, "Nitekim mesleği sırasında bu hadise gerçekleşti. Allah mekanını cennet eylesin." dedi.

Gaziantep'te merkez Şahinbey ilçesindeki Akkent Camisi inşaatında 14 Kasım'da çöken iskelenin altında kalan inşaat mühendisi Korkut Küçükcan için arama kurtarma çalışması başlatılmış, 33 saat sonra ulaşılan inşaat mühendisi hayatını kaybetmişti.

Abdülhamit Gül, Gaziantep, Şahinbey, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 02:50 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP'li milletvekili Ayşe Sürücü, polis kalkanına kafa atmaya çalıştı
Takla atan araç direğe dayalı halde asılı kaldı Antalya'ya ara tatilde 50 bin turist geldi! Sahillere akın var Çarptığı yaralıyı "ekmek servisim var" diyerek bıraktı, vatandaşlar tepki gösterdi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2019 20:52:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Gaziantep'te yaşamını yitiren mühendisin ailesine taziye
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]