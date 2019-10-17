Son Dakika Haberleri: Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması
Son Dakika Ekonomi Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması

Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması

1 saat önce

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci hakkında, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz." dedi.

Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması, System.String[]

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci hakkında, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz." dedi.

Amerika Birleşik Devletleri, Abdülhamit Gül, Ekonomi

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:47 
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