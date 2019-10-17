Adalet Bakanı Gül'den Halkbank açıklaması
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci hakkında, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz." dedi.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Halkbank hakkında ABD'de başlatılan yargı süreci hakkında, "Hem konjonktür itibarıyla hem zamanlama itibarıyla asla hukuki bir dayanağı olmadığını açıkça söyleyebiliriz." dedi.
Haber Yayın Tarihi: 17.10.2019 11:47
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