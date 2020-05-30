Adalet Bakanı Gül'den Hrant Dink Vakfına yönelik tehdide ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Vakfın e-posta adresine tehdit içerikli mesaj gönderdiği belirlenen H.A'nın, terörle mücadele ekiplerince Konya 'da gözaltına alındığı açıklanmıştı.

"Hrant Dink Vakfına yönelik tehdit, birliğimizi, beraberliğimizi ve toplumsal barışımızı hedef alan çirkin bir provokasyondur. Faillerinin hukuk önünde hesap vereceğinden kimsenin şüphesi olmasın."

Bakan Gül, şunları kaydetti:

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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