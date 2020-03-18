Adalet Bakanı Gül'den iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

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Adalet Bakanı Gül'den iki yolcunun karantina otobüsünden indirilmesine ilişkin açıklama Açıklaması
1 saat önce
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır.
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 12:42 Kaynak: AA
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Paris'ten gelen yolcuların bulunduğu karantina otobüsünden iki kişinin indirilmesine ilişkin, "hukuk gerekeni yapacaktır." ifadesini kullandı.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, " Fransa'dan gelen iki yolcunun karantina otobüsünden alınması olayıyla ilgili olarak hukuk gerekeni yapacaktır. Bu konuda hiçbir taviz, hiçbir istisnai muamele kabul edilemez." değerlendirmesinde bulundu.
Kanun önünde herkesin eşit olduğunu vurgulayan Bakan Gül, olayın takipçisi olduklarını kaydetti.
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